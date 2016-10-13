Севастополь, 13 октября, 2016, 17:42 — ИА Регнум. Правительство Севастополя утвердило территориальную схему в области обращения с отходами, которая предусматривает строительство завода по переработке твердых бытовых отходов. Документ принят на заседании 13 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Прокофьева ИА REGNUM Мусорная свалка

Как сообщил и.о. директора департамента городского хозяйства Андрей Чибисов, проектом учтено наличие в городе одного полигона для твердых бытовых отходов и строительство на нем мусороперерабатывающего завода.

«Ориентировочный объем инвестиций оценивается в 600 миллионов рублей. Сооружение будет финансироваться за счет внебюджетных средств. Ориентировочный срок исполнения проекта от восьми до 16 месяцев. Проектирование начнется в 2017 году», — сказал Чибисов.

По его словам, схема по обращению с отходами также включает в себя увеличение в Севастополе количества контейнерных площадок с 800 до 1600. В курортный сезон будут выставлено вдвое больше контейнеров для сбора бытовых отходов.

Он пояснил, что исполнителем территориальной схемы города является государственное предприятие из Нижнего Новгорода. На основании принятой схемы до конца года должны быть проведены конкурсные процедуры на определение единого регионального оператора.

Сейчас вывозом мусора в Севастополе занимаются ГУП «Благоустройство» и четыре частные компании: КП «Чистый город», «Сити девелопмент», ООО «Воробьев» и ООО «Рола сервис».

Как сообщало ИА REGNUM, власти города активизировали работу по уборке мусора из-за серьезных сбоев в санитарной очистке.

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