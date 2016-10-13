Москва, 13 октября, 2016, 17:37 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования королевской семье, правительству и народу Таиландав связи с кончиной короля Пумипона Адульядета.

ChrisO Портрет короля Таиланда

Как говорится в телеграмме, направленной российским президентом королеве Таиланда Сирикит, с именем Пумипона Адульядета связан значительный период в новейшей истории государства, ознаменованный большими достижениями в экономической сфере, укреплением международных позиций королевства.

«За десятилетия своего правления он снискал искреннюю любовь подданных и высокий авторитет за рубежом, — отметил Владимир Путин. — В России его будут помнить как принципиального сторонника развития отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, король Таиланда скончался в больнице Бангкока в возрасте 88 лет. В стране объявлен траур.