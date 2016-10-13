Орел, 13 октября, 2016, 17:36 — ИА Регнум. Бывший генеральный директор агрохолдинга ЗАО «АПК «Орловская Нива» Сергей Будагов предстанет перед судом — СКР завершил расследование дела в отношении него, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления. Будагов обвиняется в даче взятки.

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По версии следствия, 11 марта этого года на стоянке около торгового комплекса в Орле бизнесмен передал руководителю департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области взятку в сумме пяти миллионов рублей. Деньги были предназначены за помощь в решении вопроса по пролонгации размещения торговых павильонов «Родное село» на землях муниципальной и областной собственности. После передачи денег обвиняемый был задержан силовиками. Как пояснили в СК, с заявлением в правоохранительные органы обратился сам чиновник, для которого предполагалась взятка.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

«Орловская нива» была создана в 2002 году. В 2010 году, при губернаторе Александре Козлове, госпакет акций холдинга был продан за 14 млн рублей — при реальной стоимости в более чем 700 млн. В результате холдинг оказался под контролем ЗАО «АПК «Юность», принадлежащего Сергею Будагову. Губернатор Вадим Потомский после прихода в регион в 2014 году не раз заявлял о планах по возвращению холдинга в собственность региона. Правительство области направило в арбитражный суд иск о признании недействительной сделки по купле-продаже акций холдинга «Орловская нива», однако суд тогда в иске отказал.

В сентябре стало известно что «Орловская нива» сменила регион регистрации — на Тульскую область.