Тамбов, 13 октября, 2016, 17:34 — ИА Регнум.



Василий Тропинин. Женщина в окне (Казначейша). 1841

В Тамбове в рамках Покровской ярмарки состоится открытие скульптуры «Тамбовская казначейша». Праздничное мероприятие пройдет 14 октября на улице Коммунальной областного центра, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Тамбов станет первым городом, в котором увековечат литературный персонаж из поэмы Михаила Лермонтова. Бронзовая скульптура представляет собой барышню, опирающуюся на символичный подоконник. Взгляд казначейши будет устремлен по направлению к Набережной.

Над созданием монумента работал творческий коллектив под руководством одного из ведущих московских скульпторов — Александра Миронова, являющегося членом Союза художников России, членом Московского союза художников, совместно с архитектором Вадимом Фроловым. Это не первая работа авторов на тамбовской земле, ранее ими был создан памятник композиторам Агапкину и Шатрову.

Символично, что это событие состоится в год 380-летия города Тамбова и 175-летия трагической кончины великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Место установки памятника выбрано не случайно: это пешеходная зона, исторический центр Тамбова.

В региональном управлении культуры и архивного дела считают, что этот памятник со временем станет не только одним из символов Тамбова и местом привлечения туристов, но и войдёт в историю русской монументальной скульптуры XXI века.