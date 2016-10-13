Донецк, 13 октября, 2016, 17:22 — ИА Регнум.

Vitaly V. Kuzmin Украинский вертолёт

В последние дни на Донетчине активизировались боевые действий на Дебальцевском и Мариупольском направлениях. Как сообщает ДАН, об этом 13 октября заявил глава ДНР Александр Захарченко.

По его словам, на фоне обострения военной обстановки сложно обсуждать возможность разведения сил на новых участках фронта. «Ситуация обостряется не только в районе Новоазовска. Ситуация обострилась и в районе Дебальцево, в напряжённом состоянии остается и район Песок, и под Докучаевском. О разведении сил и средств на остальных участках пока речь и не идет», — сказал Захарченко.

Он сообщил, что Украина нарушила Минские соглашения, применив в зоне конфликта боевую авиацию. Захарченко отметил, что войскам ДНР удалось подбить вертолет ВВС ВСУ.

«Недавно была попытка атаковать нас с вертолета. Она закончилась неудачно. Вертолет получил повреждения и приземлился на территории, подконтрольной Украине», — рассказал Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября заместитель командующего оперативным командованием Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в районе сел Коминтерново и Ленинское (на Мариупольском направлении) наемники из Польши и Грузии совершили несколько попыток прорыва линии обороны ДНР. При этом войска противника понесли большие потери — более 15 человек погибло.

«Командование так называемой «АТО» предприняло попытку прорыва нашей обороны между населенными пунктами Коминтерново и Ленинское. В связи с крайне низкой подготовкой подразделений ВС Украины для этих целей были задействованы наемники из Польши и Грузии. Прикрываясь минометным огнем, группы наемников по 30 человек дважды попытались с разных направлений обойти и овладеть нашими позициями. В результате уверенных действий подразделений НМ ДНР противник вынужден был отказаться от своих безнадежных планов, понеся потери: более 15 наемников убитыми и 25 ранеными», — сказал Басурин.

Напомним, согласно пункту 7 Минского меморандума от 19 сентября 2014 года, использование боевой авиации и БПЛА запрещено вдоль линии соприкосновения сторон в зоне прекращения применения оружия на ширину не менее 30 км. Исключение касается только БПЛА Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.