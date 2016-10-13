Все библиотеки Подмосковья готовятся модернизировать за три года
Красногорск, 13 октября, 2016, 17:20 — ИА Регнум. Все библиотеки Московской области и в первую очередь муниципальные пройдут программу модернизации за три ближайших года, сообщает РИАМО со ссылкой на министра культуры Московской области Оксану Косареву.
«Проект рассчитан на несколько лет, 2017 год — это три пилотных библиотеки и перезагрузка центральных библиотек. 2018 год — это уже основные библиотеки. В принципе, три года — это максимальный срок, который мы себе ставим», — пояснила Косарева.
Она также отметила, в Московской области расположены 1085 библиотек, из них 1083 — муниципальные и две библиотеки имеют статус государственных. Проект модернизации охватит все подмосковные библиотеки, но в первую очередь улучшения ждут именно муниципальные библиотеки области.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на базе региональных библиотек будут открыты общественные культурные центры. 13 октября стартует всероссийский конкурс на разработку дизайн-проектов модернизации библиотек Подмосковья.
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