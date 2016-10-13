Красногорск, 13 октября, 2016, 17:20 — ИА Регнум. Все библиотеки Московской области и в первую очередь муниципальные пройдут программу модернизации за три ближайших года, сообщает РИАМО со ссылкой на министра культуры Московской области Оксану Косареву.

Пётр Иванов Библиотека

«Проект рассчитан на несколько лет, 2017 год — это три пилотных библиотеки и перезагрузка центральных библиотек. 2018 год — это уже основные библиотеки. В принципе, три года — это максимальный срок, который мы себе ставим», — пояснила Косарева.

Она также отметила, в Московской области расположены 1085 библиотек, из них 1083 — муниципальные и две библиотеки имеют статус государственных. Проект модернизации охватит все подмосковные библиотеки, но в первую очередь улучшения ждут именно муниципальные библиотеки области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на базе региональных библиотек будут открыты общественные культурные центры. 13 октября стартует всероссийский конкурс на разработку дизайн-проектов модернизации библиотек Подмосковья.

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