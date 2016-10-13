Симферополь, 13 октября, 2016, 17:19 — ИА Регнум. Новым главврачом Республиканской клинической больницы имени Семашко в Симферополе стал Александра Остапенко, ранее занимавший пост главврача Крымского республиканского клинического центра фтизиатрии и пульмонологии. Главврача коллективу представил министр здравоохранения Крыма Александр Голенко, сказав, что нового главврача можно не любить, но уважать необходимо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Минздрава.

Главврача можно не любить, но уважать необходимо

«Главного врача не нужно любить, главного врача нужно уважать и поддерживать. Об этом я вас и прошу, — сказал Голенко, обращаясь к коллективу медучреждения. — Александр Иванович имеет большой трудовой стаж, несмотря на молодость. Уверен, что общими усилиями вы сможете преодолеть все трудности текущего момента. Тем более что больница имени Семашко была и останется ведущим лечебным учреждением Крыма».

Александр Остапенко имеет учёную степень кандидата медицинских наук, а также высшую квалификационную категорию по специальности «организация и управление здравоохранением». В последние годы возглавлял ГБУЗ РК «Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии».

Одним из его первых распоряжений в новой должности стало создание коллегии для изучения ситуации с выплатой зарплат в медучреждении. Главврач пообещал, что больше в больнице не будет «своих» и «чужих» и премии и стимулирующие выплаты будут получать одинаково все от санитаров до его заместителей. «Каждый сотрудник должен понимать, какую заработную плату он получает, какие стимулирующие ему положены», — подчеркнул Остапенко.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущего главврача медучреждения Елену Соболеву уволили после скандала с выплатами высоких зарплат управленцам больницы. Четыре зама и главный бухгалтер медучреждения за восемь месяцев получили зарплаты и премии в общей сумме на 12 млн 31 тыс. 670 рублей. Следком подозревает Елену Соболеву в превышении должностных полномочий.

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