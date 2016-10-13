Буй, Костромская область, 13 октября, 2016, 17:15 — ИА Регнум. В Костромской области директор частной автошколы осужден за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Костромской области, в городе Буй действовала автошкола, смертельно опасная для учеников.

Цитата из м/ф «Ну. погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1971. СССР Без тормозов

В 2016 году 66-летний индивидуальный предприниматель и директор частного образовательного учреждения по подготовке водителей проводил практические занятия по вождению на машине, эксплуатация которой по техническому состоянию была опасна для жизни и здоровья водителя, пассажиров и иных участников движения. Подготовку водителей предприниматель проводил по договору с техникумом железнодорожного транспорта — его учениками были учащиеся этого же техникума. Во время одного из занятий машину с учеником остановили сотрудники ГИБДД, и оказалось, что у автомобиля неисправна тормозная система, на ней установлены шины разного размера и иные неисправности.

Суд признал жителя города Буй виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ: «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Директору автошколы назначен штраф в размере 25 тысяч рублей.