Севастополь, 13 октября, 2016, 17:14 — ИА Регнум. Система очистки питьевой воды в Севастополе переведена на обеззараживание гипохлоритом натрия, заменившего жидкий хлор. Об этом 13 октября заявил директор ГУПС «Водоканал» Николай Перегуда, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

«Этот проект выполнен, уже четыре месяца главный севастопольский гидроузел работает на гипохлорите. Контроль за обеззараживанием воды проводят Роспотребнадзор и лаборатории «Водоканала», — сказал Перегуда. — Сейчас идет процесс оформления пакета документов для передачи на баланс предприятия смонтированного оборудования».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переход на очистку воды с использованием гипохлорита натрия финансировался из федерального бюджета. Проект стартовал в конце 2015 года в рамках первоочередных мероприятий по модернизации жилищно-коммунального хозяйства города Севастополя. Директор ГУП «Водоканал» Николай Перегуда заявлял, что на «эти мероприятие выделяется порядка 108 млн рублей».

Ежедневная потребность Севастополя в питьевой воде составляет 150 тысяч кубометров.

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