Киев, 13 октября, 2016, 17:03 — ИА Регнум. Украина закачала в подземные газовые хранилища 14 750 млрд куб. м природного газа. Об этом 13 октября на селекторном совещании в Кабмине заявил первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Перелома, передает ИА REGNUM.

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По его словам, закаченных объемов газа будет вполне достаточно для прохождения зимы. «По состоянию на сегодняшний день накопленный остаток природного газа подземного газохранилища составляет 14 750 млрд куб. м. Это дает нам уверенность говорить, что его достаточно для выполнения всех обязательств «Нафтогаз Украины» по обеспечению природным газом всех категорий потребителей», — заверил Перелома.

Ранее, 9 сентября, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что Украина закупит до 1 ноября дополнительно 2,5 млрд кубометров газа для поддержания оптимальной температуры отопления зимой и для запуска газомазутных блоков в случае, если не удастся закупить необходимое количество антрацитового угля.

«Об увеличении запасов газа с 14,5 до 17 млрд кубометров. Во-первых, есть температурный режим. В прошлом году он был достаточно лояльным, в этом году мы предполагаем понижение температуры. Кроме того, мы не знаем, как будет поставляться уголь антрацитовой группы. Если он не будет поступать, то запуск газомазутных блоков компенсирует недостаток», — считает Насалик.

По его словам, потребление газомазутных блоков, которые будут запущены для компенсации недостатка антрацитов, составляет 1,2−1,4 млрд кубометров газа.

В свою очередь, 13 октября президент Украины Петр Порошенко подписал закон №1541-VIII, которым внес изменения в закон «О рынке природного газа». Об этом информирует пресс-служба украинского парламента.

«13.10.2016 возвращен с подписью от президента», — отмечается в строке статуса документа.

Законодательные изменения обязывают украинских поставщиков природного газа создавать страховой запас топлива в размере не более 10% от запланированных месячных поставок потребителям.

Напомним, соответствующие изменения в закон Рада поддержала еще 22 сентября. В документе отмечается, что размер страхового запаса газа устанавливается ежегодно Кабинетом министров на одинаковом уровне для всех поставщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября Порошенко опроверг слухи о неготовности страны к прохождению осенне-зимнего периода. «Я хотел бы категорически опровергнуть слухи и сплетни о неготовности к зиме. Это на сегодняшний день не соответствует действительности. И хотел бы, чтобы здесь у нас была четкая координация между президентом, правительством, председателями областных государственных администраций», — сказал Порошенко.