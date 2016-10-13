Москва, 13 октября, 2016, 16:58 — ИА Регнум. С помощью «русских хакеров» американским гражданам вбивается в голову восприятие России в качестве врага, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Цитата из к/ф «Газонокосильщик». Реж. Бретт Леонард. 1992. Великобритания — США — Япония Киберконфликт

«Их никто не видел… В Белом доме используются любые возможности для давления на Россию», — говорит она.

Тема киберпреступлений является частью предвыборной кампании одной из партий, и используется она исключительно для набора голосов избирателей, указала Захарова.

«Неужели во имя победы кандидата и лоббирования одной группы на выборах администрация готова встать на путь глобального киберконфликта? Потому что иначе чем киберконфликтом это назвать сложно», — сказала Захарова.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, госсекретарь США Джон Керри заявил о том, что США ответят на якобы имевшие место хакерские атаки на американские учреждения. МИД РФ назвал угрозы Соединенных Штатов ввести санкции за кибератаки, якобы совершенные хакерами из России, глупыми и провокационными предложениями отдельных лиц. Глава подкомитета Сената США по кибербезопасности, республиканец Кори Гарднер заявил о намерении внести законопроект о новых санкциях в отношении России после заявлений Вашингтона о причастности Москвы к организации хакерских атак на серверы политических организаций США.