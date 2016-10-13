Орел, 13 октября, 2016, 16:54 — ИА Регнум. «Ответственно подготовиться» к открытию памятника Ивану Грозному, которое запланировано в Орле на 14 октября, попросил губернатор Вадим Потомский региональные управления МВД и ФСБ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства по итогам заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Орловской области.

Виктор Васнецов. Иван Грозный (фрагмент). 1883-1884

«Завтра состоится важное, знаковое событие. Интерес к памятнику очень большой. На мероприятии будут высокие гости. Прошу управления МВД и ФСБ ответственно подготовиться к этому событию», — сказал Вадим Потомский.

Церемония памятника, за последние месяцы приобретшего скандальную известность, запланирована на 14:00. В числе приглашенных гостей, сообщили в облправительстве ранее, — министр культуры России Владимир Мединский и министр образования РФ Ольга Васильева, главы ряда российских регионов, депутаты Госдумы Николай Земцов и Вячеслав Никонов, руководитель движения «Суть времени» Сергей Кургинян, писатель и председатель Изборского клуба Александр Проханов, вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев, писатели Юрий Поляков, Захар Прилепин и Сергей Шаргунов, кинорежиссеры Федор Бондарчук, Владимир Бортко и Карен Шахназаров, актер Николай Бурляев, президент Российской ассоциации байкеров Александр Залдостанов.

По данным горадминистрации, в связи с открытием памятника с 06:00 до 15:00 13 октября будет запрещена стоянка и движение автотранспорта по Богоявленской площади от ул. Гагарина до ул. Левый Берег реки Оки.

Памятник, который носит официальное название «Основанию города», был подарен к юбилею Орла Общественным международным фондом славянской письменности и культуры. Считается, что именно по указанию первого русского царя Ивана Грозного в 1566 году была основана крепость Орел — для охраны южных границ.

Изначально его планировалось открыть еще в начале августа, в рамках празднования Дня города. Однако планы властей вызвали активное негодование горожан. Связано недовольство было, прежде всего, с выбором места: в июне горсовет решил, что памятник будет установлен на площадке перед театром для детей и молодежи «Свободное пространство». Против выступили и сотрудники театра, и жители города. В итоге, после нескольких пикетов, сбора подписей под петицией власти приняли решение отложить установку памятника на начало сентября, а затем и на октябрь. Параллельно было принято решение и о смене места для него — памятник решили разместить на площадке у Богоявленского собора, к настоящему моменту спорный памятник уже установлен.

Отметим, что в настоящее время на рассмотрении суда находится иск о признании незаконными действий по установке монумента Ивану Грозному в охранной зоне ансамбля «Предмостной площади» и одновременно в охранной зоне объекта культурного наследия «Здание Магистрата». Истец — экс-депутат горсовета Юрий Малютин. Ранее Заводской суд Орла по ходатайству истца наложил запрет на установку монумента Ивану Грозному, в охранной зоне ансамбля «Предмостной площади» и одновременно в охранной зоне объекта культурного наследия «Здание магистрата» до вынесения решения по иску.