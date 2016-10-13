Москва, 13 октября, 2016, 16:49 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир выразил соболезнования народу Таиланда, правительству этой страны и королевской семье Чакри в связи с кончиной короля Таиланда Пхумипона Адульядета (Рама IX). Об этом сегодня, 13 октября, сообщает пресс-служба Кремля.

Nicolas Raymond Флаг Таиланда

Путин отметил, что с именем П[умипона Адульядета связан значительный период в новейшей истории Таиланда. Этот период ознаменован большими достижениями в экономической сфере, укреплении международных позиций королевства Таиланд.

«За десятилетия своего правления он снискал искреннюю любовь подданных и высокий авторитет за рубежом. В России его будут помнить, как принципиального сторонника развития отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами», — сказано в траурной телеграмме Путина.

Напомним, Пхумипон Адульядет скончался сегодня на 89-м году жизни в одной из клиник Бангкока. Он правил страной с 1946 года.

Несмотря на церемониальный статус короля в Таиланде, Пхумипон неоднократно принимал важные политические решения, а также пользовался правом вето. Считается, что Рама IX сыграл важную роль в демократизации страны в 1990-х, хотя в более ранние периоды своего правления он оказывал поддержку некоторым военным режимам. В новейшее время он поддерживал военную хунту, которая свергла избранное правительство Таксина Чинавата во время военного переворота 2006 года.

Будучи миллиардером (его состояние, по различным мнениям, оценивалось примерно в 35 миллиардов долларов США), Пхумипон Адульядет использовал часть своего большого богатства с целью финансирования более чем 3000 проектов развития, особенно в сельских районах. Он очень популярен в Таиланде и почитается как полубожественная особа.