Москва, 13 октября, 2016, 16:49 — ИА Регнум. Москва с сожалением наблюдает за тем, как Вашингтон продолжает разрушать двусторонние отношения с Россией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг России

«Практически ежедневно мы слышим угрозы дальнейшего расширения санкций, не скрывается, что основной целью санкционной политики является нанесение ущерба экономике РФ», — указала она.

Кроме того, МИД обратил внимание на то, что Пентагон активно наращивает свое присутствие вдоль границ России. «В самих США уровень русофобской пропаганды, которая исходит с самого верха, начинает уже зашкаливать», — перечислила Захарова.