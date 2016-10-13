Ярославль, 13 октября, 2016, 16:47 — ИА Регнум. Старое здание школы № 53 в Ярославле стало поводом для претензий прокуратуры к мэрии города. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве, в аварийное строение беспрепятственно проникают несовершеннолетние и посторонние лица.

yarprok.ru школа 53 в Ярославле

Здание школы в Красноперекопском районе — 1936 года постройки. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2013 году оно было закрыто на капитальный ремонт, а учеников перевели в близлежащие учебные заведения. Городские власти пытались сохранить здание, поскольку построить на его месте новую школу не позволяют современные требования. Однако экспертиза пришла к выводу, что ремонт строение нецелесообразен.

С момента закрытия школы старое здание поступило в казну города Ярославля. Однако городские власти так и не позаботились о должной консервации аварийного объекта. Оконные и дверные проемы не заполнены, имеются следы обрушения штукатурного слоя на тротуар. При этом доступ в здание школы не ограничен, и прокуратура отмечает, что на его территории появляются дети и посторонние лица.

В настоящее время прокуратура обратилась в суд с иском о понуждении мэрии исключить доступ в аварийную школу и законсервировать здание должным образом. Исковое заявление находится в стадии рассмотрения.