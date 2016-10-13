Рига, 13 октября, 2016, 16:47 — ИА Регнум.



PlizaClrisw Прививка

В Латвии от гриппа привились менее 1% населения, сообщила 13 октября на пресс-конференции представитель Центра контроля и профилактики заболеваний Ирина Луценко, сообщает LETA.

Как сообщил главный инфектолог Минздрава Уга Думпис, в Латвии охват населения вакцинацией от гриппа очень низкий. Он указал, что Европейский центр контроля за профилактикой заболеваний поставил целью добиться вакцинации от гриппа 75% жителей старше 60 лет, а в Латвии от гриппа привились менее 3% пожилых людей и в общей сложности около 0,61% жителей.

Министр здравоохранения Анда Чакша заявила, что в 2016 году вакцин от гриппа хватит всем желающим привиться, и призвала жителей вакцинироваться самим, а работодателей — оплачивать вакцинацию работников. Вакцина стоит примерно 7 евро.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, число умерших от гриппа в 2016 году в Латвии значительно увеличилось по сравнению с эпидемией 2015 года, когда вирус унес 39 жизней. Печальный итог последнего сезона — 59 человек, среди которых две беременные женщины. Как стало известно, самой молодой жертве было 26 лет, самой пожилой — 95. Средний возраст умерших составил 65 лет, и болезнь одинаково не щадила мужчин (29 смертей) и женщин (30). Практически у всех скончавшихся было то или иное хроническое заболевание — сердца или дыхательных путей, диабет, рак и тому подобные. Подавляющее большинство умерших не имели прививки от вируса.

Напомним, по результатам опроса, проведённого страховой компанией Ergo в 2016 году, 84% жителей Латвии предпочитают лечиться самостоятельно или при помощи купленных в аптеке лекарств, а 42% обращаются за помощью к врачам только в критических ситуациях. Треть опрошенных от обращения к специалистам отталкивает перспектива нахождения в слишком долгих очередях на приём, 1/5 часть опрошенных указали, что причина воздержания от похода к специалистам — дороговизна медицинских услуг.