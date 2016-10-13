Красногорск, 13 октября, 2016, 16:49 — ИА Регнум.



И.Шишкин. Корабельная роща. 1898

В Московской области на кадастровый учет были поставлены три заказника и два памятника природы, в том числе заповедники с территориями, пострадавшими от лесных пожаров 2010 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства экологии области.

Пять особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Подмосковья получили паспорта с четкими границами, которые позволят сохранить природу заповедников от неаккуратных туристов, браконьеров и автомобилей.

Так, на кадастровый учет в Можайском районе были поставлены заказник «Старовозрастные ельники Стеблевского и Ново-Покровского лесничеств» и памятники природы областного значения «Истоки Москвы-реки» и «Земский пруд». В Орехово-Зуевском районе появился заказник «Озеро Мертвое и сосновые леса Северного лесничества», в Наро-Фоминском — заказник «Смешанный лес с участием ясеня и вяза».

По словам министра экологии области Александра Когана, в заказнике «Озеро Мертвое и сосновые леса Северного лесничества» почти три четверти территории занимает гарь лесных пожаров 2010 года, но несмотря на это там «проживает» 65 видов позвоночных животных, включая особи занесенные в Красную книгу.

В новых ООПТ также можно встретить краснокнижных кедровок, белого аиста, серого журавля, черного коршуна и даже бурого медведя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории заказников запрещено строительство, обустройство туристических лагерей, передвижение транспорта вне дорог и любые вырубки деревьев за исключением санитарных, а также разведение костров.