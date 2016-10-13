Самара, 13 октября, 2016, 16:40 — ИА Регнум. В отношении жителя Самары, лишенного водительских прав в общей сложности на 12 лет, теперь возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM в пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

James Palinsad Спиртное за рулём

В вечернее время на улице Александра Матросова в Самаре сотрудники ДПС ГИБДД за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль «ВАЗ-21 120». За рулем находился мужчина, от которого исходил запах алкоголя. Полицейские предложили водителю пройти медицинское освидетельствование, которое подтвердило состояние опьянения.

В ходе дальнейшего разбирательства полицейские выяснили, что безработный местный житель 1983 года рождения ранее уже неоднократно был лишен права управления транспортными средствами за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и управление транспортным средством в состоянии опьянения. Общий срок лишения прав составил 12 лет.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». В случае, если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.