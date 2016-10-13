Москва, 13 октября, 2016, 16:39 — ИА Регнум. При формировании федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов правительство РФ намерено продолжить политику максимального сдерживания инфляции. Об этом сегодня, 13 октября, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства.

ИА REGNUM Инфляция

По словам Медведева, в текущем году инфляция снизилась почти вдвое — с почти 13% в декабре 2015 года до 6,9% в августе 2016 года. «Тем самым, — отметил он, — мы смогли сохранить и защитить от обесценивания зарплаты, пенсии, социальные пособия, другие выплаты».

«Это позитивная тенденция, и её нужно поддерживать, — подчеркнул он. — Банк России планирует снизить инфляцию до 4% к концу следующего года и в последующем сохранять её на этом уровне. Это цель сложная, амбициозная, но очень важная для нашей экономики».