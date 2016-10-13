Бангкок, 13 октября, 2016, 16:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча говорит, что после смерти Пхумипхона Адулъядета (Рама Девятый) новым королём страны станет его сын, кронпринц Маха Вачиралонгкорн, передаёт ABC News.

Mda Бангкок. Большой королевский дворец

Прают отметил, что бывший монарх назначил своего преемника ещё 28 декабря 1972 г. «Мы, правительство, должны приступить к следующим шагам в соответствии с законом», — сказал он.

Премьер не назвал конкретно имя Маха Вачиралонгкорна, но было официально объявлено о том, что Вачиралонгкорн был выбран преемником своим отцом 44 лет назад.

По словам Праюта, правительство уведомит Национальное законодательное собрание (парламент) о преемнике бывшего монарха, и они будут действовать в соответствии с законами наследования в конституции.