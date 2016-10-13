Брянск, 13 октября, 2016, 16:33 — ИА Регнум. За сутки в Брянске тепло было дано в 33 многоквартирных дома из 70, которые были без отопления. Таким образом, сейчас без тепла находятся жители только 37 домов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Брянска. В большинстве случаев тепла нет из-за прорывов на трубах, а также из-за плохой работы отдельных управляющих компаний, которые не провели работы по регулировке внутридомовой системы отопления.

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Всего за сутки в городе было устранено 14 аварий.

«Ремонтно-восстановительные бригады продолжают бороться с порывами теплотрасс, находящихся на балансе ГУП «Брянсккомунэнерго». Работа ведётся в усиленном режиме. Полностью устранить прорывы на теплотрассах намерены не позднее 15 октября», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что отопительный сезон в Брянске начался 22 сентября. На тот момент подготовительные работы в городе еще не были закончены. К слову, по данным на лето 2016 года, износ теплосетей в городе составлял примерно 48%. Из 480 км тепловых сетей в замене нуждались почти 222 км. При этом за последние пять лет в городе было заменено всего 67,7 км труб.