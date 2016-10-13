Москва, 13 октября, 2016, 16:31 — ИА Регнум. Правительство РФ одобрило проект федерального бюджета на 2017−2019 годы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября, предполагается, что документ будет внесен в Госдуму 28 октября, а уже 18 ноября депутаты обсудят его в первом чтении.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дефицит бюджета

Главный финансовый документ страны разработан исходя из консервативного варианта прогноза. Предполагается, что доходы составят 13,4 трлн рублей (это 15,5% к ВВП), а расходы — чуть более 16 трлн. Дефицит — порядка 2,7 трлн, это чуть больше 3% ВВП.

«Такой дефицит в целом адекватен нынешнему состоянию российской экономики, это меньше, чем мы ожидаем по итогам текущего года. Главное, что он просчитан с учетом наших реальных возможностей по его финансированию и обслуживанию государственного долга, поэтому он безопасен для бюджетной системы», — отметил галва правительства России Дмитрий Медведев.

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Минфин РФ планирует в 2017 году потратить на финансирование дефицита бюджета 1,152 трлн рублей из Резервного фонда — таким образом, он будет полностью исчерпан в 2017 году. При этом в 2017 году планируется израсходовать 659,6 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Минфин предложил 11 приоритетов бюджета, на их реализацию предлагается потратить до 150 млрд рублей. Глава министерства Антон Силуанов указал на необходимость приоритетов в расходах бюджета. «Одиннадцать приоритетных проектов, подготовленных правительством, обеспечат приоритеты социального развития и экономики. В бюджете предусматривается полное выполнение всех социальных обязательств», — подчеркнул он.

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В бюджете предусмотрена полная индексация пенсий и пособий. «В феврале мы уже проведем индексацию пенсий в полном объеме по итогам накопленной инфляции за 2016 год», — заверил Медведев.

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Правительство на заседании кроме проекта федерального бюджета на 2017−2019 годы рассматривало уточненный макропрогноз на среднесрочный период, проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов, основные направления бюджетной и налоговой политики РФ, а так же основные направления денежно-кредитной политики, подготовленные Банком России.