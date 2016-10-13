Донецк, 13 октября, 2016, 16:27 — ИА Регнум. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что вооруженные силы его страны сбили украинский военный вертолет, который атаковал позиции войск ДНР. Об этом сегодня, 13 октября, сообщает Донецкое агентство новостей.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Захарченко

По словам Захарченко, Украина грубо нарушает Минские соглашение и снова стала использовать боевую авиацию на линии фронта.

«Недавно была попытка атаковать нас с вертолета. Она закончилась неудачно. Вертолет получил повреждения и приземлился на территории, подконтрольной Украине», — сказал Захарченко.

Напомним, накануне украинское командование бросило отряды наемников — в основном поляков и грузин — на позиции войск ДНР в районе Коминтерново. Атака была отбита, при этом были уничтожены 15 наемников, 25 из них получили ранения.