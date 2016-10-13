Радио REGNUM: первый выпуск за 13 октября
Москва, 13 октября, 2016, 16:27 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Россия налаживает сотрудничество с Индией в области обогащения урана. О чем еще заявил Владимир Путин в интервью индийскому информационному агентству Indo-Asian News Service?
- В России испытали оружие, поражающее цель без снарядов;
- Россия прекратила действие соглашения с Украиной по нефтепродуктопроводу;
- В Санкт-Петербурге активисты пытались повесить свою табличку у доски Маннергейму;
- Пентагон нанес удары по радарам в Йемене;
- В Иране задержана группа иностранных террористов;
- В Нидерландах разрешить эвтаназию могут не только безнадежно больным.