Санкт-Петербург, 13 октября, 2016, 16:38 — ИА Регнум. Ленинградский областной суд отменил февральское (2016 года) решение Выборгского городского суда Ленобласти и не признал экстремистским содержание более миллиона брошюр религиозной организации «Свидетели Иеговы», ввезенных в РФ летом 2015 года.

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Как сообщает 13 октября телеканал «Санкт-Петербург», тем самым судебная коллегия Ленинградского областного суда отказала в удовлетворении требования Ленинград-Финляндского транспортного прокурора о признании брошюр «Конец близок» и «На что надеяться бедным и бездомным» (2015 года издания) экстремистскими материалами и их конфискации.

Литература «Свидетелей Иеговы» была задержана транспортной прокуратурой на российско-финляндской границе.

«Сторона обвинения просила суд провести повторную экспертизу на признание литературы экстремистской. Однако это требование не было удовлетворено», — отмечает источник.

Решение суда вступило в законную силу, но транспортная прокуратура имеет право в течение полугода обжаловать вынесенный вердикт.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября сотрудники Следственного комитета РФ и центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области изъяли различные печатные материалы в помещении петербургского филиала религиозной организации «Свидетели Иеговы». Изъятую продукцию проверят на наличие экстремизма.

По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, в 2015 году «Управленческий центр Свидетели Иеговы в России» пытался ввезти в РФ для внутреннего потребления книги религиозного содержания под названием «Время для истинной покорности Богу». Решением Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга информация этого издания была признана экстремистской.

«Свидетели Иеговы» — международная религиозная организация, которая до 1931 года называлась «Исследователи Библии». Ее вероучение имеет много общего с учением неортодоксальных направлений в христианстве (антитринитарии), но отличается специфическим трактованием многих религиозных понятий, что затрудняет ее классификацию. Главный религиозно-административный центр находится в Бруклине (Нью-Йорк, США).