Москва, 13 октября, 2016, 16:24 — ИА Регнум. Москва подтверждает готовность продолжить работу по мирному урегулированию в Сирии со всеми заинтересованными сторонами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Santiago Casuriaga МИД России

«Мы подтверждаем готовность вести диалог на равноправной и уважительной основе с зарубежными партнерами в интересах содействия урегулирования конфликта в Сирии», — сказала она.

Главной темой встречи 15 октября в швейцарской Лозанне станет обсуждение перспектив сирийского урегулирования с акцентом на необходимость возобновления режима прекращения огня на основании договоренностей, которые были достигнуты Россией и США 9 сентября в Женеве, рассказала представитель МИДа.

«Всем основным игрокам будет необходимо взять на себя определенные обязательства и, конечно, провести соответствующую работу с присутствующими на земле силами для обеспечения безукоризненного соблюдения условий перемирия всеми сторонами», — подчеркнула Захарова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, главы внешнеполитических ведомств России, США, Саудовской Аравии, Турции и, возможно, Катара в Лозанне попытаются договориться об условиях возвращения к режиму прекращения огня в сирийском Алеппо, а также остановить нарастание кризиса в международных отношениях, вызванного совместной военной операцией Сирии и России.

Накануне глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил о невозможности возврата «в логику холодной войны». С Россией необходимо взаимодействовать, сказал дипломат на заседании комитета по международным делам Палаты общин британского парламента. Кроме того, Джонсон заявил, что необходимо рассмотреть возможности военного вмешательства Великобритании в сирийский конфликт, подчеркнув, что такое вмешательство должно происходить в составе коалиции с участием США.