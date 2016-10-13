Самара, 13 октября, 2016, 16:21 — ИА Регнум. В самарском международном аэропорту Курумоч завершена замена покрытия на действующей взлетно-посадочной полосе, с 13 октября он вновь функционирует в штатном режиме. Такую информацию распространила пресс-служба аэропорта, сообщает ИА REGNUM.

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В настоящее время проводятся работы по масштабной реконструкции аэродромной инфраструктуры самарского аэропорта: второй взлетно-посадочной полосы, мест стоянок воздушных судов, рулежных дорожек, перронов. К Чемпионату Мира-2018 года будет открыта вторая взлетно-посадочная полоса, оснащенная самым современным светосигнальным оборудованием.

Как сообщало ИА REGNUM, площадь замены покрытия составила около 7 тыс. кв метров. В качестве материала применен асфальтобетон с полимерными добавками.

В связи с высокой интенсивностью полетов в дневное время, было принято решение о работе «окнами» в ночные часы. Таким образом, в дни работ с 23:00 до 9:00 по местному времени, самарский аэропорт не мог отправлять и принимать воздушные суда.