Красногорск, 13 октября, 2016, 16:31 — ИА Регнум. Около 10 тысяч многодетных семей Московской области оформили частичную компенсацию стоимости школьной формы в размере трех тысяч рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

Афанасьева Елена. Первое сентября. 1951

«Ранее вопрос компенсации стоимости школьной формы детям из многодетных семей решался на уровне муниципальных образований, такую меру поддержки оказывали не во всех районах Подмосковья. В 2016 году из бюджета области было выделено порядка 292 млн рублей на эти цели. Всего на социальную поддержку многодетных семей в Подмосковье ежегодно идет около 11 млрд рублей», — пояснила Забралова.

Она также отметила, что заявление на предоставление частичной компенсации стоимости школьной формы многодетные родители могут подать до 31 октября.

Отметим, всего в области зарегистрировано 50 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается более 97 тысяч школьников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным мониторинга министерства потребительского рынка Московской области, в 2016 году цена стандартного школьного комплекта одежды составляла в среднем около 7,5 тыс. рублей.