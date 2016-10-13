Севастополь, 13 октября, 2016, 16:17 — ИА Регнум. Правительство Севастополя издало постановление о создании «Корпорации развития Севастополя» с уставным капиталом 150 млн рублей. Пока единственный учредитель и акционер — правительство города. Документ принят на заседании 13 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Константин Коровин. Севастополь вечером. 1915

Корпорация будет зарегистрирована в форме ОАО, и пока не известно, кто войдет в совет директоров. Заявлено, что генеральным директором утвержден бывший вице-губернатор Хабаровского края Николай Брусникин, а уставной капитал будет сформирован в сумме 150 млн рублей.

Директор департамента приоритетных проектов Сергей Градировский отметил, что целью корпорации развития будет поиск и привлечение инвесторов, координация и сопровождение важнейших инвестиционных проектов.

Первым приоритетным проектом Корпорации станет создание индустриального парка Севастополя, уже в будущем году, после этого будут образованы агропромышленный парк и технопарк.

Аналогичная корпорация уже была создана в сентябре 2014 года в период работы прежнего губернатора Сергея Меняйло. Но из-за отсутствия «источников финансирования» проект не нашел развития. Планировалось, что ОАО войдут компании «Инморстрой», «Вертолеты России», «Роскосмос», «Росатом», «Объединенная судостроительная корпорация», а также «Внешэкономбанк» и ВТБ.