Минск, 13 октября, 2016, 16:17 — ИА Регнум.



пресс-служба МИД Белоруссии

В Минске 13 октября состоялось 14-е заседание Белорусско-германской рабочей группы по торговле и инвестициям, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

«В ходе заседания рассмотрены вопросы развития двустороннего сотрудничества в сферах торговли и инвестиций, экспортно-кредитного страхования, промышленной кооперации, энергетики, логистики и транспорта, а также профессионального образования», — сказано в официальном сообщении.

Германскую делегацию на заседании возглавил руководитель департамента внешнеэкономической политики Федерального министерства экономики и энергетики Эрхард Франц. Белорусскую делегацию возглавил замминистра иностранных дел Евгений Шестаков.

Как сообщало ИА REGNUM, сокращение санкций Евросоюза не повлияло на направление в экономику Белоруссии передовых технологий и финансовых потоков. Переговорный процесс с МВФ фактически зашёл в тупик: Александр Лукашенко отказался подписывать письмо Кристин Лагард и отверг условия фонда. В сложившихся условиях официальный Минск рассчитывает на развитие двусторонних контактов со странами ЕС и ЕАЭС.