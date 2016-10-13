Брянск, 13 октября, 2016, 16:14 — ИА Регнум. Департамент финансов Брянской области предлагает помогать тем муниципалитетам, которые добиваются высоких результатов в работе по социально-экономическому развитию территорий, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Брянской областной думы по итогам заседания комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию.

Плакат. Богач и бедняк (фрагмент). 1902 год

Комитет согласовал подготовленные департаментом поправки в закон «О межбюджетных отношениях Брянской области».

«Департамент финансов области подготовил законопроект в целях оптимизации подходов к софинансированию расходных обязательств муниципальных образований, методик распределения субвенций и дотаций местным бюджетам», — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно поправкам, те районы, которые качественно управляют финансами и имеют хорошие социально-экономические показатели, будут получать больше денег. Что будет с районами, в которых сейчас дела обстоят не очень хорошо, не уточняется.

ИА REGNUM напоминает, что подобное предложение, только на федеральном уровне, не так давно сделала губернатор Владимирской области Светлана Орлова. По ее мнению, «на федеральном уровне отсутствуют механизмы стимулирования субъектов страны за проводимую политику «жить по средствам». Несмотря на то, что госдолг Владимирской области самый низкий в ЦФО, Москва никак не поощряет работу региональной администрации.