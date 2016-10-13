Москва, 13 октября, 2016, 15:55 — ИА Регнум.



Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

Статистика Росстата демонстрирует, что в этом году показатель бедности российского населения сокращается: за первое полугодие он снизился на 0,5% и составил 14,6%. Однако параллельное исследование ВШЭ «Мониторинг доходов, самочувствия и потребительских предпочтений российских домохозяйств» показывает, что ситуация еще более сложная и глубокая, чем рисует официальное ведомство.

Некоторое выравнивание инфляционных параметров и символический рост уровня заработной платы в текущем году, действительно, сыграли в пользу отчетов Росстата и на бумаге обеспечили сокращение численности бедных. Однако реальные расходы населения в третьем квартале 2016 года продолжили снижаться, одновременно с ними проседают показатели по розничным продажам. Так, в августе 2016 года показатель восстановился до — 5,1% г/г против июльского значения в — 5,2% г/г, среднегодовое значение индекса составляет — 5,7%, что довольно красноречиво иллюстрирует саму ситуацию на розничном рынке.

При инфляции в 6,4% г/г по итогам сентября средний рост заработной платы в России в этом году составил не более 5%, в трети случаев зарплата сократилась за счет исключения бонусной или корпоративной составляющей. По оценкам ВШЭ, хуже всего себя чувствуют люди, занятые в бюджетной сфере: оценивающих свое материальное положение как плохое уже 23%. Кроме того, сложно пенсионерам, «пессимистов» тут 62%. Семьи с детьми тоже чаще фигурируют в опросах, как зона определенного финансового риска — траты тут больше, чем в семьях, не имеющих детей, а социальная ответственность выше.

Это были просто цифры. На практике же видно, что в магазинах розничных сетей в этом году не растет показатель среднего чека, для точек формата «у дома» он как был 500—540 рублей, так и остался. Потребительская корзина рядового россиянина давно не блещет разнообразием и высокой ценой, в большинстве случаев тут самое необходимое. Россияне все больше ценят магазинные акции и спецпредложения, гипермаркеты посещают раз-два в месяц вместо еженедельного похода.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что инфляция существует в головах у людей. ВШЭ доказывает, что доля опасающихся будущего роста цен как раз снижается, но с привитым рынком страхом новых резких поворотов ничего не сделать. Треть российских семей с трудом оплачивает базовые услуги ЖКХ и не может позволить себе планировать дальнейшие расходы, но это больше не проблема рядового россиянина — это проблема государства, изначально не исключившего условия возникновения данной проблемы.