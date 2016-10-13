Екатеринбург, 13 октября, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Консультант-эксперт Общественной палаты Свердловской области, экономист Александр Аникин не первый год занимается инвестиционной привлекательностью регионов Большого Урала в сфере внутреннего и въездного туризма. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM, он акцентировал внимание на нескоординированности действий бизнеса и власти в развитии данной отрасли, а также нерациональном использовании бюджетных инвестиций.

Fotoworkshop4You Пути

«Когда мы говорим об инвестиционном климате, традиционно рассматриваем такие условия его формирования, как доступность ресурсов (земли, инфраструктуры, финансов, рабочей силы, технологии и других), как отсутствие излишней забюрократизированности и волокиты при принятии тех или иных решений органами власти, — поясняет Александр Аникин. — В связи с этими требованиями принимаются в ряде регионов стандарты инвестиционной работы, создаются инвестиционные фонды и утверждаются программы приоритетного благоприятствования».

Он отмечает, что все это верные шаги, требующие своего дальнейшего развития. Однако, часто выезжая в регионы Уральского Федерального округа, приходится констатировать, что ориентация на больших инвесторов, значительные инвестпроекты, часто приводит к недооцененности собственного потенциала. И здесь речь, скорее, о малом и среднем бизнесе, который нужно не только поддерживать грантами, сносными условиями кредитования и приемлемыми ставками местных налогов, но и создавать для них «позыв к организации бизнеса».

«Например, на фоне увеличивающегося рынка внутреннего и въездного туризма, который, кстати, создает именно такой «позыв» для сферы гостеприимства, общепита, транспорта и разнообразных полуремесленных производств, удивление вызывает отсутствие в ряде регионов, например, в Курганской области, сбалансированной государственной программы по развитию туризма. Удивляет, что давно назревший вопрос о координации деятельности в сфере туризма между областями Уральского Федерального округа и регионов Большого Урала, также не находит своего решения. Регионы тратят значительные средства на похожие событийные мероприятия, на проведение региональных выставок, которые дублируют друг друга и фактически нивелируют их значение. Округ до сих пор не позиционирует себя, как единое пространство для туризма, развития бизнеса, комфортной жизни граждан. И не удивительно, что при такой ситуации усиливаются миграционные процессы, образуются территории-доноры человеческого капитала. О каких инвестициях в них может идти речь, если сам местный менталитет нацеливает на негатив в отношении «малой Родины?» — вопрошает эксперт.

По его словам, соединение административно разрозненных территорий, некогда формировавших единый пространственный образ — Большой Урал — опорный край державы, в единый бренд позволит унифицировать имеющиеся программы по развитию туризма, инвестиционные стандарты территорий. «Речь идет о максимальной сбалансированности межрегиональных интересов, а также о совместном позиционировании территорий. Думаю, что межрегиональные связи и их углубление, должны стать одним из векторов создания благоприятного инвестиционного климата. Нельзя этот климат создавать только в одной комнате, не думая о всей квартире», — заключил Аникин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин, выступая на июньском экономическом форуме в Санкт-Петербурге напомнил, что губернаторы будут нести личную ответственность за инвестиционный климат в своём регионе. Также тема повышения инвестиционной привлекательности российских регионов обсуждалась ещё 7 сентября на заседании рабочей группы Государственного совета.

Напомним, что в преддверии заседания Госсовета ИА REGNUM совместно с Центром развития регионов и поддержки приоритетных проектов запускают специальный проект «Стань участником Госсовета». Его задача — узнать мнение максимально широкого круга представителей делового сообщества, экспертов, ученых и чиновников о том, что нужно сделать для повышения мотивации региональных офисов, как это скажется на деловом климате, что заставит бизнес идти в регионы с инвестициями

Также читайте: Стань участником Госсовета!