Воронеж, 13 октября, 2016, 15:52 — ИА Регнум. Бюджет Воронежской области на 2017 год сохранит социальную направленность. Об этом 13 октября говорилось на встрече губернатора Воронежской области Алексея Гордеева и председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Воронежской облдумы. Основной темой встречи стали вопросы бюджетной политики региона на предстоящий год

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Встреча Алексея Гордеева и Владимира Нетесова

Алексей Гордеев подчеркнул, что основным требованием при формировании бюджетной политики региона является выполнение всех социальных обязательств перед населением. Кроме того, необходимо продолжать работу по формированию благоприятного инвестиционного климата, развитию промышленного и аграрного комплекса.

Владимир Нетесов проинформировал губернатора об итогах парламентских слушаний комитета по бюджету и налогам Государственной думы ФС РФ, где обсуждались приоритеты бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, в которых принимали участие представители Воронежской областной Думы. В частности, речь шла о необходимости ряда изменений на законодательном уровне, направленных на дальнейшее развитие экономики страны.

«В целях поддержки малого и среднего бизнеса, увеличить со 120 до 150 млн рублей предельный порог выручки при отнесении предпринимателей к категории «малых». Продлить для малого бизнеса единый налог на вмененный доход — до 2021 года. Ввести для инвесторов новые налоговые режимы. Например¸ специальные инвестиционные контракты: по ним бизнес в обмен на вложения получит стабильные налоговые условия и поддержку государства», — рассказал Владимир Нетёсов.

Спикер также отметил важное для повышения доходности региональных бюджетов предложение: ограничить для предприятий консолидированной группы налогоплательщиков отнесение на ежегодный финансовый результат убытков прошлых лет.

«Мы хорошо знаем, как сейчас за счет этого механизма прибыль внутри подобных групп налогоплательщиков сводится, практически, к нулю, и регионы получают от этих компаний мизерные платежи. В перспективе, полученную прибыль можно будет уменьшить за счет убытков прежних лет только на треть!» — добавил Владимир Нетесов.

Также обсуждалась возможность предоставления дешевых бюджетных кредитов, однако, подчеркнул спикер, «в ответ на их предоставление от регионов потребуют мобилизации собственных доходов и оптимизации расходов».

«Считаю, что задача профильных комитетов Воронежской областной Думы — выстроить эффективное взаимодействие со своими коллегами в новом созыве Государственной думы. Мы должны не только быть в курсе тех вопросов, которые обсуждаются в парламенте страны, но и иметь возможность оперативно донести на федеральный уровень мнение своих избирателей, высказать нашу позицию по наиболее актуальным проблемам, отстаивать интересы региона», — сказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.