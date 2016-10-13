Самара, 13 октября, 2016, 15:51 — ИА Регнум. В январе-сентябре 2016 года услугами самарского международного аэропорта Курумоч (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») воспользовались 1 млн 562 тыс. 810 пассажиров, что на 9,9% меньше, чем за аналогичный период в 2015-м. На внутренних линиях было обслужено 1 млн 321 тыс. 385 пассажиров, на международных — 241 тыс. 425. Такие итоги производственной деятельности предоставила пресс-служба аэропорта, сообщает ИА REGNUM.

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Полеты осуществлялись по 44 регулярным направлениям. На регулярной основе аэропорт Курумоч сотрудничал с 31 авиакомпанией, из которых 24 — российские.

Традиционно рост пассажиропотока показало московское направление (+15%), которым воспользовались 882 тыс. 73 пассажира. В ТОП-5 направлений, кроме безусловного лидера, входят: Санкт-Петербург, Сургут, Симферополь и Сочи. На эти пять маршрутов приходится более 70% совокупного пассажиропотока самарского аэропорта. Из зарубежных направлений больше всего пассажиров было обслужено на рейсах в Прагу, Ларнаку и новинку сезона Джербу.

В январе-сентябре 2016 года спрос пассажиров на рейсы в Барселону (Испания) и Тиват (Черногория) остался на уровне прошлого года, однако практически удвоился на греческих маршрутах (Родос, Салоники) и утроился на рейсах в Бургас (Болгария). Высокой популярностью у пассажиров Международного аэропорта Курумоч пользовался Тунис.

Если в 2015 году из Самары можно было улететь только в Монастир, то в 2016 к этому направлению добавились Джерба и Энфида. Как следствие, пассажиропоток вырос почти в 16 раз: с 2,4 тыс человек до 39,5 тыс. Рейсы в турецкую Анталью, возобновленные в сентябре 2016 года, показывают высокий спрос — ими успели воспользоваться 4,9 тыс. пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2015 года пассажиропоток на внутрироссийских рейсах международного аэропорта Курумоч вырос на 8,4%, на международных направлениях снизился по сравнению с 2014 годом на 30,5%.