Вашингтон, 13 октября, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Американские специалисты пришли к выводу, что на риск возникновения того или иного вида рака влияет такой фактор, как доход родителей человека в то время, когда он был ребенком. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention.

Борис Григорьев. Бедность (фрагмент). 1925

Как пояснил Кен Смит из университета Юты в Солт-Лейк-Сити, сведения о социальном статусе и профессии родителей могут помочь ученым определить, какому виду рака более всего подвержен человек, и найти способы предотвратить развитие болезни.

Смит и его коллеги изучили статистику о смертях и болезнях почти 40 тыс. жителей Юты, появившихся на свет в период «бэби-бума», в конце 40-х — начале 60-х годов прошлого века. Оказалось, что те из них, чьи родители имели высокий доход, впоследствии чаще страдали от рака кожи, рака простаты и рака груди, чем дети бедных людей.

У жительниц неблагополучных районов, чьи родители, напротив, зарабатывали мало, развивались агрессивные формы рака матки. Однако такие виды онкологии, как рак прямой кишки, легких и толстой кишки не зависели от социального статуса семьи.