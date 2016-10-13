Сатка, Челябинская область, 13 октября, 2016, 15:48 — ИА Регнум. В челябинском посёлке Иркускан Саткинского района сорван отопительный сезон. Следственными органами прокуратуры Челябинской области инициировано уголовное преследование виновных лиц в руководстве Бакальского городского поселения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

susanin.udm.ru Отопление

Прокурор Челябинской области Александр Кондратьев поручил организовать выездную проверку. Заместитель прокурора Андрей Потапов и сотрудники прокуратуры выехали в Саткинский район, и на месте возникновения аварийной ситуации, после проверки дадут оценку действий ответственных должностных лиц органов местного самоуправления при подготовке к отопительному периоду. Главе Бакальского городского поселения прокурором внесено представление, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 293 УК РФ (халатность).

Основная претензия к главе Бакальского городского поселения в том, что он, подписав акт готовности объектов коммунальной инфраструктуры к зимнему отопительному сезону, по факту не обеспечил возможность ликвидации аварийной ситуации в течение суток.

На текущий момент несколько сотен жителей поселка Иркускан остаются без отопления, которое не подается по причине многочисленных порывов на трассе водоснабжения. По этой же причине не работает котельная.

15 сентября в Саткинском районе был начат отопительный сезон. При этом часть котельных начали работать с этой даты. Часть не смогла запуститься месяц назад по причине существенных долгов населения за потребленное тепло ранее. Главы городских поселений, кто как мог, провели ремонты теплотрасс.

«Во время запуска котельной прорвало водовод. В результате без отопления сейчас остаются пять многоквартирных домов. На комиссии по ЧС было принято экстренное решение обеспечить подвоз воды. Вечером при помощи привезенной воды был совершен запуск котельной, и две улицы частного сектора обеспечены теплом. Однако из-за большого водоразбора жителями подача тепла приостановилась. Сегодня и 5 многоквартирных домов, и весь частный сектор поселка остается без тепла», — сообщил глава Саткинского муниципального района Александр Глазков сайту «Саткинский рабочий».

Вопрос подачи тепла находится и на контроле у вице-губернатора Челябинской области Сергея Шаля, который сообщил, что ведется работа с жителями, которых информируют о том, чтобы они не пользовались водой, так как она нужна как теплоноситель для котлов. В настоящее время организуется подвоз жителям воды в цистернах.

Отметим, это далеко не первая серьезная проблема в Саткинском районе, а именно в моногороде Бакале и в поселках-спутниках. Территория является крайне депрессивной, градообразующее предприятие Бакала находится в сложном экономическом положении. Сотрудникам не выплачивают заработную плату. Перспективы развития предприятия «Бакальское рудоуправление» призрачны.

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