Калуга, 13 октября, 2016, 15:46 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы калужского областного парламента. На заседании комитета.

Сегодня, 13 октября, состоялось заседание комитета калужского областного парламента по бюджету, финансам и налогам под председательством Ирины Яшаниной.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении аналитики, взаимодействия со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области, депутаты рассмотрели ряд документов, касающихся налоговой политики региона. В частности нашли поддержку изменения, которые планируется внести в закон о патентной системе налогообложения.

В настоящее время стоимость патента определяется исходя из величины потенциально возможного годового дохода индивидуальных предпринимателей. Подготовленные профильным министерством изменения позволят дифференцировать эту цифру в зависимости от муниципального образования.

Так, если, к примеру, для Калуги и Обнинска коэффициент будет равняться единице, то уже для Ульяновского, или Хвастовичского районов размер возможных доходов будет скорректирован коэффициентом 0,6. Как следствие, снизится и стоимость патентов для предпринимателей, зарегистрированных в этих муниципалитетах.

При подготовке документа учитывалось мнение не только отраслевых министерств, но и муниципальных образований, а также предпринимательского сообщества. По мнению разработчиков, принятие закона создаст благоприятные условия для развития малого бизнеса, особенно в отдаленных районах.

Комментируя данный вопрос, председатель комитета Ирина Яшанина заявила, что кроме упомянутых изменений, планируется расширить и перечень видов деятельности, для которых возможно применение упрощенной, патентной системы налогообложения. В частности перечень дополнят такие виды деятельности, как сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей, производство молочной продукции и плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание рассады овощных культур и семян трав, уход за престарелыми и инвалидами, разработка программ для ЭВМ и ряд других.

Областные парламентарии также поддержали предложение ввести пониженную ставку транспортного налога на 2017−2020 годы для организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками автотранспортных средств категорий «Автобусы» и «Грузовые автомобили», оснащенных газовым двигателем.

Нашла поддержку и инициатива освободить от уплаты налога на имущество аэропорты и аэродромы, созданные на базе имущества, находящегося в собственности Калужской области.