Москва, 13 октября, 2016, 15:46 — ИА Регнум. С российской компании «Ган» (Москва), являющейся оператором интернет-магазина ipadoff.ru, по иску, поданному американской корпорацией Apple, суд взыскал 500 тысяч рублей. Также по иску корпорации взысканы 50 тысяч рублей с администратора доменов Валентины Егоровой. Об этом сообщили в пресс-службе Девятого арбитражного апелляционного суда Москвы.

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Жалобы, поданные ранее «Ган» и Егоровой на решение арбитражного суда, были отклонены на судебном заседании. По суду ответчикам запрещено использовать товарные знаки Apple Inc. (характерное «яблоко», iPad и т.д.).

Сумма, которую присудила судебная инстанция, намного ниже, чем запрашиваемая истцом, требовавшим компенсацию в 7,5 миллиона рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 сентября глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игорь Артемьев заявил, что ведомство не исключает возбуждения еще одного уголовного дела в отношении американской компании Apple.