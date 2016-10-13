Махачкала, 13 октября, 2016, 16:01 — ИА Регнум. 27 населенных пунктов в Дагестане остаются неблагополучными по нодулярному дерматиту. Как сообщили ИА REGNUM 13 октября в пресс-службе республиканского Россельхознадзора, наибольшее число заболеваний животных выявлено в Южном и Северо-Кавказском федеральном округе.

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Среди регионов самые худшие показатели в Чечне — 90 неблагополучных пунктов, Калмыкии — 57 и Ингушетии — 30. Дагестан граничит со всеми этими республиками. В населенных пунктах, где выявлены случаи заболевания, запрещен вывоз скота и продуктов животноводства.

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Как сообщало ИА REGNUM, нодулярный дерматит представляет собой вирусную болезнь, которой подвержен крупный рогатый скот, а также овцы и козы. Одними из ее симптомов являются бугорки или узелковая сыпь на коже зараженного животного, повышение температуры до 40 градусов, слизистые выделения из носа, а также увеличение лимфатических узлов на вымени у лактирующих коров.

В Комитете по ветеринарии РД заявляют, что вирус не опасен для человека, а мясозараженного скота можно отличить по ранкам и потере вкусовых качеств. Животных лечат в течение года путем ввода вакцины от оспы в 10-кратном размере. При заболевании умирает до 10% зараженного скота.

Впервые нодулярный дерматит появился в Дагестане летом 2015 года. Ветеринары считают, что болезнь могла быть занесена в республику из Азербайджана. В Чечне отмечался массовый падеж крупного рогатого скота