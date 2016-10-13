Киев, 13 октября, 2016, 15:43 — ИА Регнум. На Украине суд рассмотрит дело о лишении Виктора Януковича звания президента, сообщает пресс-служба Конституционного суда страны.

notrussia Виктор Янукович

Янукович был лишен почетного звания президента Украины 18 июня 2015 года. Рассмотрение дела в КС по представлению нынешнего президента страны Петра Порошенко начнется 19 октября в 10:00 мск.

Суд рассмотрит соответствие закона «О лишении Януковича звания президента Украины» на соответствие Конституции Украины.

Напомним, Верховная рада приняла закон, лишивший Януковича звания президента страны, 4 февраля 2015 года, однако согласно конституции Украины, лишить звания главы государства можно только после процедуры импичмента. Януковичу импичмент не объявляли — он покинул страну в результате насильственной смены власти на Украине.