Брянск, 13 октября, 2016, 15:41 — ИА Регнум. В Брянской области поддержку в виде кредитов и гарантий получают в основном представители малого и среднего бизнеса, которые занимаются торговлей и предоставлением услуг, в то время, как производителей поддерживают не системно, а от случая к случаю. Об этом на заседании комитета по бюджету, налогам и экономической политике заявили депутаты, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Брянской областной думы. Депутаты решили, что необходимо переориентировать фонды, а также снизить процентные ставки на кредиты для производителей.

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Кроме того, на заседании прозвучало, что в регионе в принципе медленно развивается инфраструктура поддержки инвесторов. К примеру, промышленный парк будет введен в строй только в конце 2016 года.

«Обсуждение данной проблемы закончилось решением о создании рабочей группы бюджетного и промышленного комитетов, которая, совместно с правительством региона займется координацией работы всех структур, ответственных за привлечение инвестиций и развитие предпринимательства», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, отмечается, что в 2016 году из областного бюджета было направлено 33 млн рублей на поддержку регионального бизнеса. В купе все меры дали области в 2016 году увеличение рабочих мест на 900 штук.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению главы регионального департамента экономического развития Сергея Лысенко, федеральный центр может помочь регионам в привлечении инвесторов с помощью некоторых поправок в законодательство, касающихся создания территорий опережающего социально-экономического развития. По словам Сергея Лысенко, сейчас в этой сфере образовался «порочный круг»: ТОСЭР не может быть создана без инвестиционных проектов, а инвестор сразу хочет видеть созданную территорию с определенными льготами и преференциями. В случае, если появится возможность создавать ТОСЭР без наличия инвесторов, ситуация в корне улучшится, увечен Сергей Лысенко.