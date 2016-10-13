Екатеринбург, 13 октября, 2016, 15:42 — ИА Регнум. Боксёрский поединок супертяжеловесов россиянина Александра Поветкина и канадца Бермейна Стиверна за звание «временного» чемпиона мира по боксу по версии «Всемирного боксёрского совета» (WBC) состоится 17 декабря в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Przemek Garczarczyk Александр Поветкин

Об этом сообщил промоутер боя Алексей Титов. По его словам, рассматривается несколько вариантов площадок для проведения боя в столице Среднего Урала. Одной из них может стать «Экспо». В этом случае там будут установлены трибуны, рассчитанные на 10−12 тысяч зрителей. Также в качестве площадки рассматривается «Дворец игровых видов спорта», сообщает городской портал Е1.RU.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, бой был санкционирован Всемирным боксёрским советом. Ранее чиновники WBC приняли решение не отстранять российского боксёра в допинг-пробе которого был обнаружен мельдоний. Выяснилось, что содержание запрещённого препарата в крови спортсмена было низким, а Александр Поветкин не принимал препарат после того, как он был внесён в список запрещённых.

Напомним, что бой за чемпионский титул должен был состояться между российским боксёром и действующим чемпионом по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером, но был отменён после положительной допинг-пробы Поветкина. Позже американский спортсмен получил травму руки, и не сможет принимать участие в состязаниях до конца текущего года. В результате WBC приняло решение о проведении поединка за звание «временного» чемпиона мира.