Минск, 13 октября, 2016, 15:40 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Александр Лукашенко 14 октября посетит Ереван, где примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Александр Лукашенко представит позицию Белоруссии по приоритетным направлениям деятельности в период председательства нашей страны в ОДКБ», — сказано в официальном сообщении.

В рамках заседания Совета запланировано рассмотреть международную ситуацию и актуальные вопросы коллективной безопасности, дополнительные меры государств — членов организации в сфере противодействия терроризму и иные вопросы. По итогам сессии ожидается подписание более 20 документов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10−13 сентября генсек ОДКБ Николай Бордюжа посещал Белоруссию и встречался с Александром Лукашенко, а также руководителями «силовых» министерств и ведомств. В 2017 году председательствовать в ОДКБ будет Белоруссия.