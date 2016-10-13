Калуга, 13 октября, 2016, 15:38 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

52-летний директор муниципального предприятия Боровского района самовольно начислял себе премии в размере 50% должностного оклада за счет средств предприятия, сообщил 13 октября корреспонденту ИА REGNUM руководитель районного следственного отдела СУ СКР по Калужской области Дмитрий Анненков.

По его словам. подозреваемый руководитель предприятия, с использованием своего служебного положения присвоил более 180 тыс. рублей. В рамках возбужденного уголовного дела, следствие устанавливает подробности должностного преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области в 2016 году на 14% зафиксирован рост количества выявленных преступлений, коррупционной направленности. В прошлом году следственными органами рассмотрено порядка 266 сообщений о коррупционных преступлениях, по которым возбуждено 140 уголовных дел. Направлением в суд 80 уголовных дел по обвинению в коррупции 85 лиц, которые совершили 106 коррупционных преступлений.