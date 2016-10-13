Ташкент, 13 октября, 2016, 15:37 — ИА Регнум. ВВП Узбекистана по итогам девяти месяцев текущего года вырос на 7,8%, сообщает пресс-служба правительства Узбекистана. Рост промышленного производства составил 7,2%, объемов строительных работ — 15%, розничного товарооборота — 14,2%, услуг — 12,4%, объемов продукции сельского хозяйства — 6,4%.

Colleen Lane Рост экономики

Государственный бюджет исполнен с профицитом в размере 0,1% к ВВП, уровень инфляции не превысил прогнозные параметры.

Рост объемов освоенных инвестиций составил 9,4%, в том числе иностранных инвестиций — 11,2%.

«Продолжена реализация курса на неуклонный рост доходов, уровня и качества жизни населения. По сравнению с началом года среднемесячная заработная плата увеличилась на 12,6%, а с 1 октября текущего года заработная плата работников бюджетной сферы, пенсии, стипендии и пособия повышены еще на 15%», — говорится в сообщении.

На новых сельских массивах сдано в эксплуатацию свыше 12 тысяч индивидуальных комфортабельных жилых домов по современным типовым проектам

На финансирование Государственной программы «Год здоровой матери и ребенка» за счет всех источников направлено свыше 6,8 триллиона сумов (один доллар — 3046 сумов) и 150 миллионов долларов.

«С начала года введены в строй 100 крупных производственных объектов в рамках Инвестиционной программы на 2016 год. До конца года намечен ввод еще 64 крупных производственных мощностей», сообщает правительство.