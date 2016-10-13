Тбилиси, 13 октября, 2016, 15:34 — ИА Регнум. США поздравили Грузию и грузинский народ с проведенными 8 октября конкурентными и хорошо организованными выборами. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Госдепартамента.

Scott Maxwell Выборы

Со ссылкой на оценки наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ Госдеп сообщает, что на этих выборах были соблюдены все основные фундаментальные свободы, и констатирует, что эти выборы утвердили за Грузией роль лидера демократических реформ в регионе.

Отмечая, что в целом процесс голосования проходил организованно, Госдеп выражает сожаление по поводу обострения напряженности на нескольких избирательных участках, где в течение дня произошли насильственные инциденты. «Мы решительно осуждаем эти единичные случаи насилия и запугивания и требуем тщательного и сбалансированного расследования всех инцидентов», — сказано в заявлении.

Так как 8 октября выборы не закончились и стране предстоит второй тур, США призывают все партии и их сторонников к проведению предстоящего тура выборов в мирной обстановке, а тех, кто принимает решения, — к действиям в соответствии с законодательством Грузии. Госдеп обещает внимательно следить за процессом подготовки к второму туру выборов.

США рассчитывают на тесное сотрудничество с новым правительством Грузии с целью политического и экономического развития страны и ее интеграции в евроатлантические институты.