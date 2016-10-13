Рим, 13 октября, 2016, 15:29 — ИА Регнум. Капитан итальянского футбольного клуба «Рома» Франческо Тотти заявил о готовности завершить карьеру, так как ему удалось сыграть с легендарным Диего Марадоной, сообщает «Матч ТВ».

romazone — Франческо Тотти

«Я сыграл с Марадоной, теперь могу уходить», — отметил он после матча, в котором команда знаменитого аргентинца встретилась с командой Роналдиньо.

Счет матча составил 3:4 в пользу команды Роналдиньо, 40-летний Тотти забил мяч в ворота соперников с подачи Марадоны. Средства, собранные благодаря игре, будут направлены на благотворительность. В частности, на них будет оказана помощь жителям Италии, пострадавшим от землетрясения в августе этого года.