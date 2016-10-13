Лондон, 13 октября, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Введение бесполетной зоны над Алеппо, которое обсуждают политики Великобритании и США, может привести к полномасштабному конфликту Запада и России, пишет обозреватель Guardian Джонатан Стил.

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По его мнению, Москва и официальный Дамаск не намерены безропотно уступать свою «монополию» на сирийское небо. Стил напомнил, что за бесполетную зону выступила ранее кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, это предложение обсуждалось в британской палате общин.

В Сирии вариант с бесполетной зоной не сработает, поскольку сирийские ВВС не собираются сворачивать свою кампанию по уничтожению боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Алеппо. Президент Сирии Башар Асад намерен отбить крупнейший город страны. Кроме того, в небе Сирии активно действуют русские.

Кроме того, одностороннее введение бесполетной зоны никогда не получит мандат Совбеза ООН — оно станет объявлением войны России и Асаду. «Многие на стороне джихадистов ждут не дождутся, когда два сатаны — Запад и Россия — уничтожат друг друга в настоящей войне. Но для Великобритании и США это безумие», — пишет автор.