Курган, 13 октября, 2016, 15:26 — ИА Регнум. Чтобы инвестор вложил деньги в регион, создавал рабочие места, ему нужна прежде всего отдача, результат от вложенных средств, считает депутат Госдумы РФ седьмого созыва Александр Шерин.

Dan Moyle С пустыми карманами

«Для этого должен соблюдаться ряд условий. Первое — это чётко регламентированные сроки на оформление различных разрешительных документов, без волокиты и бюрократии, — перечисляет депутат Госдумы. — Важно расширить список оформления ИП в разрешительном порядке, а также сократить сроки для оформления ИП. Человек должен получить возможность сдать документы в «одно окно» ‑ и уже через месяц получить разрешение».

Второе, по его словам, — это обязательно установить «налоговые каникулы» на три-пять лет для отдельных видов бизнес-деятельности. Также нужно определить государственное ценообразование на топливо и электроэнергию, составляющие серьезную долю затрат на производство. «Сегодня бизнес душат тарифами. В России мы можем себе позволить и 15 рублей за литр бензина, и более дешевую электроэнергию», — заявил депутат.

Кроме того, он считает, что государство должно компенсировать бизнесу 50% затрат на подведение коммуникаций. Бизнес приходит, часто бывает, что уходит, а коммуникации остаются. Бизнес — это риск, предприниматели неохотно вкладываются в дорогостоящие электрификацию, канализацию, дороги. Если государство уменьшит вдвое расходы на данные риски, то оно только выиграет в развитии инфраструктуры.

Наконец, важно ликвидировать клановость в регионах. Бизнес не приходит туда, где нужно пробиваться, проходить через массу «своих» рук. «Клановость чиновников и надзорных ведомств — это питательная среда для коррупции, с которой борьба, как мы видим, ведется пока безуспешно», — говорит депутат.

«Для инвестора важны два ключевых момента — прибыль и защищенность инвестиций, — сжато сформулировал два основных условия притока инвестиций в регионы политолог Константин Калачев. — Тут важно не только повышение качества регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности, повышения эффективности работы специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами. Тут важна правоприменительная практика и отношения к бизнесу региональных силовиков. Необходимо исключить избыточные требования для бизнеса, обеспечить невмешательство в бизнес-процессы региональных силовиков, создать комфортные условия для взаимодействия с властями, максимально улучшить инвестиционный климат в регионе с точки зрения защиты прав собственности, развития инфраструктуры, убежденности инвесторов в том, что те, с кем они договариваются на территории, не подлежат замене в краткосрочной и среднесрочной перспективе… Перечислять можно долго. Но, если кратко, то инвестор должен быть уверен, что его не обдерут, как липку».

Напомним, что в преддверии заседания Госсовета ИА REGNUM совместно с Центром развития регионов и поддержки приоритетных проектов запускают специальный проект «Стань участником Госсовета». Его задача узнать мнение максимально широкого круга представителей делового сообщества, экспертов, ученых и чиновников о том, что нужно сделать для повышения мотивации региональных офисов, как это скажется на деловом климате, что заставит бизнес идти в регионы с инвестициями.

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